Alaattin Uğur virüse yenik düştü

Osmancık’ın tanınan ve sevilen simalarından Çöl Otomotiv'in sahibi, siyasetçi Alaattin Uğur vefat etti.

31 Mart Mahalli İdariler Seçimlerinde Saadet Partisi Osmancık Belediye Başkan Adayı olan Uğur, Koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bir dönem İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyesi olarak olarak görev yapan Uğur, ayrıca Belediye Başkan Vekilliği de yapmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Uğur'un vefatı hem Osmancık'ı hemde Çorum'u yasa boğarken, Uğur'un bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 13:55