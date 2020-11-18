‘Alaca hak ettiği yere gelemedi’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Alaca ilçe merkezini ve bazı köyleri ziyaret ederek, halkın sorun ve taleplerine kulak verdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl ve Merkez İlçe yöneticileriyle birlikte bazı kurum ve kuruluşları ziyaret eden Tahtasız, hem tarih, hem doğa, hem de tarım ve hayvancılık bölgesi olan Alaca’nın gelişme, kalkınma anlamında hak ettiği yere gelemediğini savunarak, ilçenin sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunacaklarını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Tahtasız ve beraberindekiler, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etiler. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile de bir görüşme yaparak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan CHP heyeti, Resuloğlu Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Osman Tanlı ve CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen’i ziyaret ederek ilçenin sorunları ve genel durum hakkında bilgi aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Alaca’nın hayvancılık konusunda önemli bir bölge olduğunu belirten Alacalılar, ilçeye kurulması planlanan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nin hızlandırılmasını, 2017 yılında Bakanlıktan onay alan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayata geçirilmesini, Et Entegre Tesisi kurulmasını, hayvancılığın gelişmesi için gerekli adımların ve yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Tarımın gelişmesi için de sulama göletlerine önem verilmesini isteyen Alacalılar, ilçenin tarih ve turizm açısından da önemli bir merkez olduğunun altını çizerek turizm yatırımlarına öncelik verilmesini talep etti.

Tahtasız ise ilçe halkının sorunlarını, taleplerini yetkili makamlara ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını söyledi.