Alancık köyünde silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Mecitözü'nün Alancık Köyü'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İddialara göre köyde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında yine kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu. Çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın ardından köye Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışan kişiler ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 11:07