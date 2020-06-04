Orman yangınlarına karşı Çorum’da Sıklık Tabiat Parkı’nda tatbikat düzenlendi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, yaz sıcaklarının yoğun olarak hissedildiği bugünlerde, orman yangınlarına karşı etkin mücadele için stratejik noktalarda konuşlanan yangın ekiplerini denetleyerek olası bir yangın durumuna karşı alev avcılarını eğitiyor ve ekip hareket kabiliyetlerinin geliştirmek için tatbikatlarla formda tutuyor.

Sıklık Tabiat Parkı’nda düzenlenen tatbikata Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Yangın Şube Müdürü Engin Keleş, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Tatbikatta araç ve gereçlerin fonksiyonları, orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarında araçların nasıl hareket etmesi gerektiği, kişisel koruyucu donanım malzemelerinin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği vb… hususlar teorik olarak anlatılarak pratik olarak uygulandı.

Bölge Müdürü Halil Oflu; “Orman yangınlarının önlenmesi açısından öncelikli görevimiz yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaktır. Can güvenliğini en önemli önceliğimizdir. Yangına müdahalede iş güvenliği tedbirlerine uyarak kişisel koruyucu elbiseleri giyineceksiniz. Başarı ve hayatta kalmanın en önemli koşulu, önlem, eğitim ve tecrübedir. Yangın yerine öncelikle giden arazöz ve ilk müdahale araç şoförlerimizin, işlerini bilerek en iyi şekilde yapmaları erken müdahalede çok önem arz etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de bu tür eğitim ve tatbikatlarla siz ekiplerimizi eğitiyor ve tatbikatlarla hazır tutuyoruz. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızdan isteğimiz orman yangınlarına karşı Orman Yangın Hattı ALO 177’yi ücretsiz olarak arayarak bizlere ihbarda bulunmalarıdır. Ormanlar yangılarına karşı ‘Alev Avcıları’ 24 saat hazır bekliyor” dedi.