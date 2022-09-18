Aleyna Tilki konseri iptal edildi

Aleyna Tilki’nin LGBTİ ile ilgili yapmış olduğu paylaşım bardağı taşıran son damla oldu. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, pirinç festivalinde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konserini iptal ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenesi planlanan konserin Aleyna Tilki’nin paylaşımından dolayı iptal edildiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-27 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.

Festival kapsamında “Halk Konseri” ve “Gençlik Konseri” olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı “Aleyna Tilki” davet edilmiştir.

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır.

24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022, 20:24