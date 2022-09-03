Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Osmancık konseri iptal edildi.

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek festival için Osmancık'a davet edilen ancak kamuoyunda tepki çeken Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi. Konser için geçtiğimiz günlerde Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal bir açıklama yaparak, tepki göstermişti.

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, konserinin iptal edildiğini duyurarak; "Çok üzgünüm.. Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" ifadelerini kullandı.