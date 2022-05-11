Ali Nazmi Er vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Çorum’da eğitim camiasının duayen isimlerinden emekli öğretmen Ali Nazmi Er(92) hayatını kaybetti.
Bu sabah tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ali Nazmi Er’in cenazesi 12 Mayıs Perşembe günü(yarın) hastane morgundan alınarak öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 13:46