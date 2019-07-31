Ali Uzunay babasını kaybetti

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Çorum Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Ali Uzunay’ın babası Taştan Uzunay (78) vefat etti.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Taştan Uzunay, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda helallik alınmasının ardından Merzifon’un Alıcık Köyü’nde toprağa verildi.



HAKİMİYET, Taştan Uzunay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 18:57