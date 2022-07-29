Almanya’nın yün yorganı Çorum’dan

FATİH BATTAR

Çorum’un ilk ve tek ev tekstil üretim firması olan Yek Tekstil, Almanya’ya yün yorgan ihracatına başladı.

Çorum’da 1984 yılından bu yana ev tekstili sektöründe hizmet veren Yek Tekstil, Türkiye’den sonra Almanya’ya açıldı.

‘AVRUPA’DA DA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ’

İşletme sahibi Yunus Emre Kılıç, Yek Tekstil olarak hedeflerinin Çorum’dan çıkan bir marka olarak Avrupa’da söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Almanya’ya ihracatın ardından siparişlere yetişemediklerini belirten Kılıç, önümüzdeki hafta Organize Sanayi Bölgesi’nde 2000 metrekarelik yeni işyerlerinin temelini atacaklarını ifade etti.

38 yıllık tecrübeleri ile Çepni Mahallesi Hıdırlık mevkiindeki 1000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kılıç, burada yorgan, yastık, pike, battaniye, alez, nevresim ve uyku seti gibi ürünlerin imalat ve pazarlamasını yaptıklarını söyledi.

ORGANİZE’YE 2 BİN METREKARELİK YENİ İŞLETME YAPILIYOR

İmal ettikleri ürünleri Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir bölgedeki bayilerine ulaştırdıklarını belirten Kılıç, Almanya’ya ihracatın ardından işlerin büyüdüğünü bu yüzden hem istihdamı hem üretim kapasitesini artırmak için Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik yeni işyerinin temelini atacaklarını kaydetti.

Kılıç, Yek Tekstil olarak Türkiye’nin seçkin ev tekstili markalarından haline gelmeyi başardıklarını belirterek, şimdiki hedeflerinin sektörde Avrupa’da da söz sahibi olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 17:51