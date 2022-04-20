Alp bebeğe bir destek de Eray Çayevi’nden

FATİH BATTAR

Çorum’da 3 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan Alp bebeğe yardım kampanyaları devam ediyor.

Fatih 5.Sokak'taki (Emek Lokantası karşı arası) Eray Çayevi’nde Alp bebek için yardım kampanyası gerçekleştirildi.

Gazete ve sosyal medyada Alp bebek ile ilgili çıkan haberlerden etkilenerek Eray Çayevi olarak bir yardım kampanyası kendilerinin düzenlediklerini belirten Eray Çayevi sahibi Mustafa Çetinöz, bir günlük gelirlerini aileye bağışlayacaklarını söyledi.

Kampanyaya vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu belirten Çetinöz; “Gazete ve sosyal medyada minik Alp2in hastalık haberini görünce etkilendik. Biz de minik yavrumuzun sağlığına kavuşması için bir gece düzenlemek istedik. Sağolsun duyarlı vatandaşlarımız kampanyamıza destek oldular. Bizde Eray Çayevi olarak bir günlük gelirimizi aileye bağışlayacağız. İnşallah Alp kısa sürede sağlığına kavuşur.” dedi.