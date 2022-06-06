Alp bebek için hedeflenen rakam toplandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Alp bebek için başlatılan kampanyada, yurt dışında tedavi görebilmesi için gerekli olan 1,8 milyon dolar toplandı.

Baba Mustafa Keskin, kampanya boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alp bebeğin ailesi duygularını şu şekilde ifade ettiler: "8 Mart sabahı, herkes için güneş doğarken küçük kıyametine uyandı ailemiz. Önce bir korku sardı her yanı, bi alev vardı, yandı ve yaktı. Gündelik yaşam telaşı artık yaşam savaşıydı.

Her saniye birbirini önce telaşla sonra umutla kovaladı. Bu umut her kapıya dayandı, Alp’i anlattı. Bu umut kermeslerde, stantlarda, kumbaralarda, okullarda, hastanelerde, duraklarda, afişlerde, televizyon kanallarında, canlı yayınlarda gecelerde ve de gündüzlerde Alp’i yaşattı. Tanıdıklarından, hiç tanımadıklarından, bir daha karşılaşmayacaklarından sorumlu tuttu kendini, işitin Alp’i, uzatın elinizi; Yaşatalım Alp’imizi diyerek güç verdi bizlere, tuttunuz elimizi, ısıttınız yüreğimizi.

Veee o gün geldi güzel dostlar, sevgimizin, emeklerimizin, ümitlerimizin, Alpe yaşam olduğu o kutlu gün geldii. İçimiz içimize sığmıyor, mutluluk göz yaşlarımız durmuyor. Duyun dostlar, kuşlar, erik ağacı, Alp kazandı. Sizinle, el ele sevgiyle kazandı.

Her günümüzde yanımızda olan, elimizi sımsıkı tutan, bebeğimize nefes olan her birinizin hakkını hangi kelimelerle öderiz bilmiyoruz. Sizlerin emeklerini hangi hediyelerle karşılayabiliriz ki bize evladımızı hediye ettiniz. İyiki vardınız, iyiki varsınız. Var olun güzel insanlar, esen kalın. Alp kazandı,bizler kazandık."

Alp bebek şimdi tedavisi için yurtdışına gidecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 10:51