Alperen Ocakları’ndan Ramazan yardımları

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Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği Ramazan Ayı yardımları devam ediyor.

Çorum merkez ve ilçelerindeki ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlattıklarını belirten Çorum Alperen Ocakları Başkanı Eyyüp Ay, hayırseverlerin bağışlarını muhtaç ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

“Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yetimleri olarak, muhtaç vatandaşlarımıza yardım için bu Ramazan da kolları sıvadık” diyen Eyyüp Ay, ihtiyaç sahiplerine gıda ve temel yaşam yaşam malzemeleri ulaştırdıklarını anlattı.

Hayır faaliyetlerine katkı sağlayanlara teşekkür eden Ay, “Çorumlu Alperenler olarak, hayır sahiplerinin bağışlarını muhtaç ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.