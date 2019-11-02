Altın Tepsi Baklavaları’nın sezonluk şubesi hizmette

RECEP MEBET

Altın Tepsi Baklavaları’nın sezonluk şubesi, Gazi Caddesi numara 8’de hizmete girdi.

Türkiye’nin seçkin baklava zincirlerinden Altın Tepsi, Vergi Dairesi karşısındaki Gazi Şubesi’nin ardından Küçük Ev yanındaki sezonluk şubesini de hizmete açtı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel bir açılış kampanyası düzenleyen firma, bol fıstıklı ve cevizli, hakiki Antep baklavaları ile kadayıf çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sundu.



‘HERKES TATSIN DİYE...’

“Kaliteli baklava çeşitlerini en uygun fiyatlarla Çorum halkıyla buluşturuyoruz” diyen firma yetkilileri, “Pancar şekerinden imal edilen baklavalarımızda glikoz ve türevleri kesinlikle yer almıyor. Uyguladığımız fiyat politikası ile herkes tatsın diye baklavayı lüks olmaktan çıkarıyoruz. Meşhur Antep baklavalarımızın tadına varmak isteyen herkesi Altın Tepsi Baklavaları’na davet ediyoruz” ifadelerini kullandılar.