Amatör balıkçılığa yasak!

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, gündemindeki konuları görüşerek yeni kararlar aldı.

Meclis, Ramazan ayı boyunca sahur vakitlerinde satılan simitler, mezarlık ziyaretleri, pide fırınları ve amatör balıkçılıkla ilgili şu kararları aldı:

MADDE 1- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve E.6235 sayılı yazısı ile yirmi yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmaları geçici olarak ikinci bir talimata kadar yasaklanmış olup, Coronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde yirmi yaş altında olan şahısların simit satmalarına da müsaade edilmemesine, bunun dışında simit satacak kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, eldiven ve maske kullanmak, gerekli hijyen kurallarına uymak suretiyle simit satabilmelerine, satış esnasında sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine,

MADDE 2- Ramazan Ayı boyunca mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için Belediye Başkanlığınca; mezarlık giriş ve çıkışlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasına, mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, mezarlık ve türbe ziyaretlerinde sosyal mesafenin sağlanamayacağı aşırı kalabalık ziyaretlerin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine, maskesi ve eldiveni olmayan kişilere maske ve eldiven dağıtımı yapılmasına, giriş ve çıkışlarda el dezenfektanları bulundurulmasına,

MADDE 3- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 21/04/2020 tarihli ve 2020/22 sayılı kararın 2. maddesinde yer alan “…Ramazan Ayı boyunca fırınların pidelerini iftar vakti için saat 18:30’a kadar satışa hazır hale getirmelerine ve bu saatten sonra pide üretimi yapılmamasına,…” şeklindeki ifadenin, “…Ramazan Ayı boyunca fırınlarda pide ve ekmek üretimlerinin iftar vaktinden 2 (iki) saat önce sonlandırılmasına, iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin devam etmesine,…” şeklinde değiştirilerek uygulanmasına,

MADDE 4- Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 21/04/2020 tarih ve E.1193446 sayılı yazısında; su ürünleri kontrol görevlilerince su ürünleri avlak sahalarında yapılan kontrol ve denetimlerde vatandaşların virüsün bir taşıyıcıdan başka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yollarından olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarının gözlendiği, amatör balıkçılık faaliyetinin tarımsal üretime herhangi bir katkısının olmadığı, ayrıca insanların amatör balıkçılık faaliyeti kapsamında dışarı çıkmasını özendireceği, toplu olarak faaliyette bulunulması durumunda sosyal mesafe kuralına riayet edilemeyeceği yönündeki tespitleri nedeniyle, ilimizde gölet, baraj ve nehirlerde olta balıkçılığının ve amatör balıkçılığın ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. (Haber Merkezi)





Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 17:26