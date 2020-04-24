Ana sınıfı öğrencileri atık iplerden Türk Bayrağı yaptı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Renkli ipleri geri dönüşümle Türk Bayrağı’na çeviren öğrenciler, 23 Nisan kutlaması için başarılı bir projeye imza attı.

Çorum Sungurlu Demirşeyh İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Fatma Şahin Akdağ’ın başlattığı Etwinning projesi kapsamında, Renkli İplerin Geri Dönüşüm Dünyası isimli çalışma gerçekleştirildi.

Evlerinden yaptıkları çalışmalarla 43 ilden ve yurt dışından 3 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada, atık straforları kalp şekline getiren öğrenciler, üzerlerini renkli iplerle sardı.

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim alarak eğitimlerine devam eden öğrencilerin 23 Nisan’ı her zamanki coşkularıyla yaşaması için gerçekleştirilen çalışmaya, çok sayıda ana sınıfı öğrencisi emek verdi.

Kargo aracılığı ile proje koordinatörü Fatma Şahin Akdağ’a gönderilen kalpler ve ay yıldızdan Türk Bayrağı oluşturuldu. Geri dönüşüm kültürüyle harmanlanan çalışma, 23 Nisan coşkusuyla buluşturuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 18:09