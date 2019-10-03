‘ANALARIN YANINDA HDP/PKK’nın karşısındayız’

MURAT ÇETİN

Vatan Partisi İl Başkanlığı, Diyarbakırlı annelere destek için imza kampanyası başlattı. İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, “Anaların yanında, HDP/PKK’nın karşısındayız.” dedi.



Gazi Caddesi üzerinde açılan imza standına tüm Çorumlular'ı davet eden Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, Türkiye genelinde başlatılan imza kampanyasının 15 gün devam edeceğini duyurdu.

İl Başkanı Burhanoğlu kampanya ile ilgili şunları ifade etti: "Evlatları HDP tarafından dağa gönderilen anaların mücadelesine Çorum İl Teşkilatı olarak destek veriyoruz. Bu amaçla imza kampanyası başlattık. Tüm halkımızı bu haklı mücadelenin yanında yer almaya çağırıyoruz. Yaklaşık 15 gün sürecek olan imza kampanyamız sonrasında toplanan imzalar genel merkezimize gönderilecek, sonuç Türkiye genelinde kamuoyu ile paylaşılacak."