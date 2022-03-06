Anitta’dan hekimlere özel indirim

Çorum Tabip Odası ve Anitta Otel arasında 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle protokol imzalanarak oda üyesi hekimlere %10 indirim imkanı sağlandı.

Çorum Tabip Odası’nda yapılan protokol imza törenine Oda Başkanı Dr. Mustafa Azak, Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ve Anitta Otel Ön Büro Müdürü Ebru Turan Avcı katıldı.

İmzaların atılmasının ardından protokolün içeriği hakkında bilgi veren Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan, “Büyük bir özveriyle çalışıp, başkalarının hayatı için kendi hayatlarını riske eden çok kıymetli hekimlerimizin yanında olmanın mutluluğu içindeyiz. Çorum Tabip Odası üyelerine otelimiz bünyesinde, Alacarte Restaurant, Brunch, Yaşam Kulüp Üyelikleri ve SPA Merkezi gibi hizmet alanlarımızda %10 indirim ve konaklamalarda özel fiyat uygulaması yapılacaktır. Uzun yıllardır gururla gerçekleştirdiğimiz kaliteli ve güvenilir hizmetlerimizle kıymetli hekimlerimizi buluşturmaktan onur duyuyoruz. Kapımız her zaman onlara açık Şimdiden tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

İndirim protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Mustafa Azak ise “Her zaman verdiği kaliteli hizmetlerinden dolayı taktirle karşıladığımız Anitta Otel ile yaptığımız indirim anlaşması için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şekilde düşünen işletmelerimizi hekimlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Üyelerimizin Anitta Otel’in verdiği bu indirimden yararlanabilmesi için odamızla iletişime geçmesi gerekiyor. Oluşturacağımız listelere göre hazırlanacak özel indirim kartları hekimlerimize ulaştırıldıktan sonra bu haktan yararlanılabilecek. Bu yüzden üyelerimizi odamızla iletişime geçmeye davet ediyoruz. Gösterdikleri bu nahif düşünce için Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan nezdinde tüm işletme sahiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)