Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 11 adet daireyi ihaleyle satışa sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 11 adet daireyi ihaleyle satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya ilçesi Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan daireleri, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satışa çıkardı. 

11 adet dairenin satış ihalesi, 3 Şubat 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni tarafından yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve alınabilir.

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