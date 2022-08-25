Ankara'dan sonra ikinci sıradayız

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ovakarapınar Köyü’nde soğan hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Orhan Sarı, Çorum’un kuru soğan üretiminde Ankara’dan sonra 2’nci sırada yer aldığını ve söz sahibi olduğunu söyledi.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla sulanan alanların artmasının, üreticileri soğan yetiştiriciliğine yönelttiğini aktaran Sarı, “Alaca ve Mecitözü’nün yanı sıra merkez köylerimizde de kuru soğan ekim alanları arttı. Mevsimin güzel gitmesi ile üreticilerin birim alandan aldığı verimler de arttı. Çorum, ülkemizde kuru soğan üretiminde söz sahibidir. Bu sene dekara verimin ortalamanın üzerinde olduğunu, kilogram fiyatlarının da makul seviyede olduğunu tespit ettik” dedi.

Çorum çiftçisinin altın çağını yaşadığını vurgulayan Sarı, “Bütün ürünlerin rekoltelerinde ciddi artışların olduğunu gözlemliyoruz. Bizim çiftçimiz mutlu olduğu zaman kurum olarak bizler de mutlu oluyoruz. Özellikle pandemi sürecinde üretimin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Biz diyoruz ki inadına üretim. Ekilmedik bir karış toprak bırakmadan tarımsal faaliyete devam etmeliyiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 18:18