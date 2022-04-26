Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ankara Esenboğa Havalimanı gümrük binasının yanında yer alan 150 m²’lik mahal (78 m²’lik açık alan ile 72 m²’lik oturum alanına sahip en fazla 2 katlı (72x2=144 m²) prefabrik bina yapılmak üzere) kargo ve antrepo hizmetlerinde kullanılmak üzere KDV dâhil aylık 27.000 Türk Lirası muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verilecek.

Sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 250 Türk Lirası karşılığında temin edilebilir.

İhale, 10 Mayıs 2022 günü saat 14.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 18:57