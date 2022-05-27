Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’ sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

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