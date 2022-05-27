Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin birimlerine 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci  maddesinin  (b)  fıkrası  gereğince’’  Yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,  KPSS(B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle’’  sözleşmeli  personel  alınacağı belirtildi.

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