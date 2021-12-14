Ankara yolundaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’da yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çorum-Ankara karayolu Peugeot uygulama noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan gelen 06 ZBH 36 plakalı otomobil Peugot uygulama noktası yakınlarında yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içindeki 2 kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan M.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.