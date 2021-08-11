Anne-kız 2 gün arayla vefat etti

Fransa'da yaşayan Çorumlu anne ve kızı, yakalandıkları koronavirüs sonucu iki gün arayla hayata veda etti.

Çorum Merkez Gökköy Köyü nüfusuna kayıtlı olup Fransa’da yaşayan Nuriye Erçin ve kızı Çiğdem Erçin, yakalandıkları Covid-19 virüsü sonucu ardı ardına vefat etti.

Merhum Hayrettin Erçin’in eşi ve kızının aynı anda vefat etmesi derin üzüntü yarattı.

Çiğdem Erçin, genç yaşta hayata veda ederken, ardından da annesi Nuriye Erçin’den acı haber geldi.

Merhumelerin cenazesi Fransa’dan Türkiye’ye getirilecek.

Cenazelerin 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Gökköy köyünde toprağa verileceği bildirildi.