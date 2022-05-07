‘Anneler toplumun temel direğidir’

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Anneler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, annelerin toplumun temel direği ve geleceği olduğunu söyledi.

Bugün Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Down Sendromlu Engelliler Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve çok sayıda partili kadınlar katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, kadınlara bahşedilen en önemli özelliğin annelik olduğunu belirterek, “Analık olmasaydı insanlık olmazdı. Anneler toplumun ve ailenin temel direğidir ve geleceğidir. Sağlam bir toplumun temelleri sağlam atılmış bir aile yapısı ile olur. Ailede annenin kendini yetiştirmesi o toplumun medeniyetine, uygarlığına, ekonomisinin güçlü olmasına etki eder. Çünkü güçlü kadın güçlü toplumdur” dedi.

Toplumu ancak kadınların ayağa kaldıracağını ve canlandıracağını ifade eden Kamile Anar, “Çocuklarımıza, torunlarımıza güzel, yaşanır, barış ve huzur içerisinde bir ülke bırakmak istiyorsak ki istiyoruz her birimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Önce örgütlenmeli sonra güçlenmeliyiz ki bu yaşadığımız zor hayat şartlarından kurtulmalıyız” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da anneliğin hiçbir zenginlikle ölçğlemeyen, dünyadaki en yüce duygu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: Sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan anneler, benzersiz özverileri, sınırsız sevgileri ile her yaşta insan için en büyük güç kaynağıdır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ise bu topraklarda barış içerisinde yaşamak, adaleti hakim kılmak, bütün kardeşlerimizin iyiliği ve huzuru için çalışmaktır.”

Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Kutuplaşmadan, ötekileştirmeden ve düşmanlıktan beslenenleri bir kenara itecek, yeniden gönül köprülerini kuracak ve hep birlikte Türkiye’nin önünde biriken bütün sorunları çözeceğiz. Annelerimze bu yıl vereceğimiz en büyük hediye huzur ve barış içerisinde bir Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

İl Disiplin Kurulu Üyesi Firdevs Yalçın da günün anlam ve önemine binaen bir şiir okudu.

Müzikli eğlence ve ikramların ardından etkinlik sona erdi.