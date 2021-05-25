Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkuller satışa çıkarıldı

Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkuller satışa çıkarıldı

Falez Emlak Müdürlüğü Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkulleri satışa sunuyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İlanda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacak.

Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihi ile ilgili bilgiler için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 19:28
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