Antalya'da spor kompleksi ve lojmanları ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Mardan Spor Kompleksi ve lojmanları açık artırma ile satılacak.

Antalya'nın Lara bölgesinde, faal olarak kullanılmakta olan spor kompleksinin kıymeti 318 milyon 660 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Mardan Spor Kompleksi Lojmanlarının kıymeti ise 246 milyon 750 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Taşınmazların satış ihalesi 26 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayında gerçekleştirilecek

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