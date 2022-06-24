Antalya’da İsvea rüzgarı

Çorum’da üretilen ürünler Antalyalı mimarların beğenisine sunuldu.

Italya'nın köklü tasarım firmalarında Isvea markasının özel tasarımları ile Çorum Merkezi'nde üretilen malzemeler düzenlenen törenle Antalyalı iç mimarların beğenisine sunuldu.

Antalya'da yapı elemanları sektörünün genç firması Marla Yapı, ürün ve marka sunumlarına devam ediyor.

Termessos Bulvarı'nda hizmete giren üç katlı yeni showroomunda ürün ve marka tanıtımları yapan Marla Yapı'nın yeni konukları bu kez iç mimarlar oldu. Italya'nın köklü tasarım firmalarında Isvea markasının özel tasarımları ile Çorum Merkezi'nde üretilen malzemeler düzenlenen törenle Antalyalı iç mimarların beğenisine sunuldu.

ÜRÜNLER DETAYLI TANITILDI

Sektörün önde gelen iç mimarlarının katıldığı kokteyle Antalya Iç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eşmeli ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Marla Firma sahibi Osman Güngör'ün ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Isvea markasının temsilcileri misafirlerine detaylı bir ürün sunumu yaptılar. İtalyan estetiği ile Türk işçiliğinin mükemmel birleşimi olan İsvea ürünleri, katılımcılardan tam not aldı.

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Etkinlikte Antalya İç Mimarlar Odası Başkanı Serkan Eşmeli, Isvea Satış Müdürü Barış Yar'a bir plaket sundu. Marla Firma Sahibi Osman Güngör de katılımlarından dolayı Serkan Eşmeli'ye bir anı plaketi takdim etti. Osman Güngör, Isvea markasının İtalyan çizgileri ile piyasada kısa sürede büyük beğeni topladığını belirterek, İsvea ile uzun yıllar sürecek başarılı bir iş birliğinin temelini attıklarını söyledi. (Haber Merkezi)