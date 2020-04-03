‘Ara kurye getirsin’ önerisi

İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor bir süreçten geçen esnaf için bir öneride bulundu.

‘Ara kurye getirsin’ önerisinde bulunan Kılıç, “Covid-19 salgınını yaşadığımız bu günlerde ayakta kalmakta zorlanan kesimlerden biri de mahalle bakkalı, manavı, kasabı, fırını, lokantası ve marketi. ‘Ara kurye getirsin’ modeliyle internetten sipariş vermek yerine mahalle esnafımızdan sipariş verelim. İŞKUR vasıtasıyla küçük esnaflara gönderilecek ve ücretleri devlet tarafından karşılanacak kuryeyle sipariş teslimi sayesinde esnaf ayakta kalacak, vasıfsız işsiz kesime iş bulunmuş olacak, alışverişte insan trafiği azalarak salgının yayılması önlenebilecektir.” dedi.