Arabada kilitli kalan çocuğu kurtarma yarışı

RECEP MEBET

Çorum’da önceki gece heyecanlı bir kurtarma operasyonu yaşandı.

Buharaevler Mahallesi Selçuk 34. Sokak’ta park halindeki bir otomobilde anne-babasını bekleyen minik çocuk, anahtarı içeride unutulan araçta kilitli kaldı.

KENDİ İMKANLARI İLE KURTARMAYI DENEDİLER

Bir buçuk yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Kaan Koca’nın araçta mahsur kaldığını farkeden ailesi ve çevre sakinleri, küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldular.

Otomobilin camları kapalı olduğu için çocuğun havasızlıktan fenalaşabileceğini düşünen vatandaşlar, kendi imkanları ile kapıları açmaya çalıştılar.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Zamana karşı yarışın yaşandığı dakikalarda ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çekiçle otomobilin arka camını kırarak Ahmet Kaan’ı kurtarmayı başardılar.

Sokağa gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, endişeyle bekleyen anne-babasına teslim edildi.

Olayın şokunu yaşayan Tuba-Murat Koca çifti, evlatlarına sağ-salim bir şekilde kavuşmanın sevincini yaşarken kurtarma operasyonu için seferber olan herkese şükranlarını dile getirdiler.