Araç kiralama hizmeti alınacak

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araç kiralama hizmeti alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Sinop ili Boyabat İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi okula 48 araçla 182 iş günü taşınması hizmet alım işi 11 Ağustos'ta Cami Kebir Mahallesi Panayır Tepe Caddesi Numara 7/Boyabat adresinde açık artırma usulü ile ihale edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız