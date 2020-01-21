‘Aracılara kanıp mağdur olmayın!’

RECEP MEBET

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, avukatlık yetkilerini gasp ederek hasar danışmanlık hizmeti veren aracı, komisyoncu, sigorta, müşavirlik, danışmanlık şirketleri gibi adlarla faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara karşı hukuki mücadele başlattıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak dün Baro Konferans Salonu’nda basın açıklaması yapan Kenan Yaşar, söz konusu kimselerin vatandaşları dolandırarak büyük mağduriyetlere neden olduğunu söyledi.

Baro yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda meslek mensubunun hazır bulunduğu açıklamada vatandaşlara seslenen Yaşar, “Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın. Avukata en son gitmeyin, avukata en başta gelin” dedi.

‘VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ!’

“Vatandaş bir kazaya maruz kaldıysa, hakkını arayacağı yer mahkemeler ve avukatlardır” diyen Yaşar, “Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz, hak kaybına uğramamak için doğrudan bir avukata danışın” tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşları mağdur eden bu şirketlerin hukuksuz bir şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Yaşar, Çorum Barosu olarak şikayetler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Baro Başkanı Av. Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘İNSANLARI MAĞDUR EDİYORLAR’

“Aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta, müşavirlik, danışmanlık, şirketleri gibi adlarla faaliyet gösteren ve avukatlık yetkilerini gasbederek vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatan kişi veya kurumların varlığı her geçen gün artmaktadır.

Malum olduğu üzere trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi zararların (maluliyet zararı ya da destekten yoksun kalma zararı) tazmini için ya sigorta şirketine başvuru yapılmakta ya da dava açılmaktadır. Ancak son birkaç yıl içerisinde özellikle zararın ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri kullanılarak büyük bir sektör oluşturulmuştur.

Meydana gelen bir trafik kazasından sonra henüz kazanın şokunda olan kazazede veya yakınlarının, tanınmayan kişilerce herhangi bir talep olmamasına rağmen hastanede veya evde ziyaret edildikleri, farklı kişilerce defalarca telefonla aranıldıkları, vekaletname verilmesi yönünde ısrarla talepte bulunulduğu hepimizin özellikle son zamanlarda sıkça gördüğü, duyduğu bir vakadır.

Vatandaşları mağdur eden bu şirketler hukuksuz bir şekilde hizmet vermektedirler.

‘HUKUKİ DANIŞMANLIĞI SADECE AVUKATLAR VEREBİLİR’

1136 sayıl Avukatlık Kanununa göre; avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sadece avukatlar verebilir. Trafik kazası mağdurlarının doğrudan bir avukata ya da sadece baro üyesi avukatların faaliyet gösterdiği ve hizmet sunduğu bir alanda; aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta danışmanlık şirketleri, kazazede veya ölen yakınının haklarının savunulması konusunda Avukatlık Kanunu'nun 35. ve 63/3. maddeleri gereği danışmanlık hizmetinde bulunamazlar.

‘MAĞDUR OLMAMAK İÇİN AVUKATINIZA DANIŞIN’

Vatandaşlarımızı uyarıyoruz! Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın. Avukata en son gitmeyin, avukata en başta gelin.

Bu tür hasar danışmanlık şirketi adı altında sizi arayanların ofislerine asla ve asla gitmeyin. Bu şirket ve kişiler vatandaşı, 'zararını peşin ödüyorum, gerisi ile seni ilgilenmekten kurtarıyorum' diye çok düşük meblağlarla kandırmakta ve büyük mağduriyete yol açmaktadırlar. Gelen telefonlara da asla itibar etmeyin. Gerçekten mağdur olursunuz.

Vatandaş bir kazaya maruz kaldıysa, hakkını arayacağı yer mahkemeler ve avukatlardır. Hukukta hak arama ve hukuki tüm süreçleri takip yetkisi ve hakkı sadece avukatlara aittir.

Vatandaşlarımız bilmeyerek gidiyor şirketlere, orada çok ciddi oranlarla vatandaşlara sözleşme imzalatıyorlar, neye imza attıklarını bilmiyorlar, sözleşmelerin suretlerini vermiyorlar.

‘KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞAN KAMU GÖREVLİLERİ VAR’

Sizlerin kişisel verileri, kamu görevlileri tarafından rızanız dışında bu şirketlerle hukuka aykırı şekilde paylaşılıyor. Olay bu hale gelmiş vaziyette. O yüzden işin içinde kamu görevlileri de var, çok komplike bir durum ile karşı karşıyayız.

Bu şirketlerle rüşvet karşılığında iş yapan ve vatandaşın kişisel verilerini bu şirketlere gayrı hukukî yoldan pazarlayan kamu görevlileri ile de etkin mücadele edeceğiz.

‘KİMSENİN VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYE HAKKI YOK’

Kimsenin vatandaşımızı mağdur etmeye hakkı yok. Çünkü bize gelen ihbar ve şikâyetlerde yüzde 30, yüzde 40 gibi ücret sözleşmeleri imzalatıldığını görüyoruz.

Vatandaşlarımızı da bu şirketlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz hak kaybına uğramamanız için doğrudan bir avukata danışmanızı öneriyoruz.

Afaki ücretler alarak hukuk eğitimi almamış, bilgisiz kişiler tarafından yönetilen, haksız kazanç sağlayan kişi veya şirketler hakkında, Çorum Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktayız. Suç duyurularımız sonrasında açılan davalarda bu tür hizmet ürettiğini iddia edenler yargı kararıyla da cezalandırılmaktadır.

‘HUKUK BÜROLARINDAN HİZMET ALIN’

Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz doğrudan bir avukata danışmanızı, tüm konuları detaylı bir şekilde görüşüp, dosyanızla ilgili bir kez hak kaybına uğrayıp, manevi kaybınızın yanında maddi kayıplara da uğramamanız için, mutlaka hukuk bürolarından hizmet almanızı öneriyoruz.

Çorum Barosu, Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veren internet siteleri ile gerçek ve tüzel kişiler aleyhine yürüttüğü çalışmalara hızla devam etmektedir ve devam da edecektir.

Bu şekilde tespiti yapılan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli her türlü yasal yollara başvurulacağının bilinmesini kamuoyuna duyuruyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 19:55