Arakan İftarı’nda bir tas çorban olsun

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Veren El Derneği tarafından Arakan'da kurulan iftar sofralarına destek çağrısında bulunuldu. Geçen yıl Kadir Gecesi'nde Çorum Sofrası kuran Veren El Derneği Çorum Şubesi, bu yıl da Kadir Gecesi'ni Çorum İftar'ına rezerve ettirdiklerini bildirdi.

Dernek Başkanı Mustafa Kahrıman, bir kişilik iftar bedelinin 25 TL olduğunu, bağışta bulunmak isteyen hayır sahiplerinin kaç kişilik bağış yapacağını belirledikten sonra, Kuveyt Türk TR68 0020 5000 0007 8908 5000 07 nolu hesaba Çorum Arakan Kadir Gecesi İftarı açıklamasıyla bağışların yapılabileceğini duyurdu.

Kahrıman ayrıca Çorum irtibat numarası olarak 0506 848 59 22 nolu telefon hattından da detaylı bilgilerin öğrenilebileceğini, bağış için de irtibat kurulabileceğini sözlerine ekledi.

Bir garibin sofrasında bulunmanın fazileti kadar, darlık ve zorluk içindeki Müslüman kardeşlerimize iftar ikramının da yüksek olduğunu hatırlatan Kahrıman, "Ümmet olarak dünyanın hangi coğrafyası olursa olsun, el uzatıp yaraları sarmaya, iftar soframızdan ayıracağımız bir tas çorbayı, kardeşlerimizle paylaşmaya niyet ettik. Veren El kervanına katılacak hayır sahiplerini, bu iftar soframıza desteğe davet ediyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 12:01