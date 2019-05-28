Arakan’da iftar sofrası Yemen’de gıda yardımı

EROL TAŞKAN

Derman Der Başkanı ve Faruki Vakfı Çorum Temsilcisi Mustafa Öztemiz, Ramazan ayı içerisinde hayır sahiplerinin kendilerine bağışladığı yardımları dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Arakan'da kurulan iftar sofraları, Yemen'de dağıtılan gıda paketleri, yetimlerin ayaklarına giydirilen bayramlık ayakkabılar hakkında bilgi veren Mustafa Öztemiz şunları söyledi; "Derman Der ve Faruki Vakfı olarak hayır sahipleri ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduk. Çok şükür ihtiyaçlara el uzatırken açılan dua kapılarının şahidi olduk, kenetlenen kardeşlik duygularının içindeki merhamet ve rahmete vakıf olduk. Arakan'da yaşanan zulmün açlık zulmüyle ve yokluk zulmüyle bütünleşmesine gönlü razı gelmeyen hayır sahiplerinin yardımlarını kardeşlerimize ulaştırdık.

Yemen'de zulüm ve açlık altında yaşayan kardeşlerimize gıda paketleri ile hem desteğimizi hem kardeşliğimizi sunduk. Hepsinden tarif edilemez dualar aldık, aldığımız duaları hayır sahiplerine selamlarla birlikte ilettik. Bu dualara vesile olan tüm hayır sahiplerine ve bağışçılarımıza gönülden teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

Öğrenci kardeşlerimize yaptığımız yardımların yanı sıra yetimlerimize bayramlık ayakkabılar hediye ettik."

Çorumlu hayır sahiplerinin desteği ile gönüllere dokunduklarını, sınırları aşıp Arakan'da iftar sofrasına, Yemen'de yemek tenceresine gönüllerini koyduklarını söyleyen Derman Der Başkanı Mustafa Öztemiz, çalışmalara dair yaptığı açıklamasını şu anlamlı söz ve dua ile noktaladı, "Kullarının ihtiyaçlarını kullarına gördüren Allah sübhandır (Noksan sıfatlardan münezzehtir). Bizleri bu hayır işlere aracı kıldığı için Rabbimize hamd olsun."