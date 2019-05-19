Arasta esnafının yarısı muvafakat belgesini teslim etti

Çöplük Arastası Sağlıklaştırma ve Röleve çalışmalarının başlaması için, arasta esnafının muvafakat belgelerini imzalaması bekleniyor.

Arasta esnafının yarısı muvafakat belgesini teslim etti

Çöplük Arastası Sağlıklaştırma ve Röleve çalışmalarının başlaması için, arasta esnafının muvafakat belgelerini imzalaması bekleniyor. 450 mülk sahibinden yaklaşık 250'sinin muvafakat belgesine imza attığı projenin hayata geçebilmesi  için,muvafakatvermeyen iş yeri sahipleri bekleniyor. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanacak kaynaklarla, Çöplük Arastası'nı canlandırmayı hedef alan projenin önemli bir fırsat olduğuna işaret eden arasta esnafı, "İhalesi yapılmış olan röleve çalışmalarının bir an evvel başlaması için belgelerini tamamlamayan komşularımızı imzaya davet ediyoruz. Bu çalışma esnafımıza mâli yük getirecek bir proje değil, kaynakları belli. Esnafa da, Çorum'a da kazandıracak olan bu çalışmanın akamete uğratılmaması için, daha da hızlanıp vakit kaybı yaşamamak için el birliği ile çalışmalara destek vermeliyiz." şeklinde görüş

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 00:09
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YORUMLAR
yakup
yakup - 19 saat Önce

saat kulesinden akşemsettine yol bağlantısı olmadığı sürece bir iş yaptım demesin kimse.kaç başkan denedi olmadı bir çok mal sahibi öteki tarafa gitti olmuyor.vebali mal sahiplerinin dünya hırsı .yemeden gidecekler

Ahmet DEMİR
Ahmet DEMİR - 21 saat Önce

Oradaki büyük pay sahibi esnafların aç gözlülüğüdür. Arasta Projesi Çorum için bir darbedir. Rant olayıdır, yeni Başkan da bu çarkın içinde olduğunu göstermiştir.

hasan
hasan - 20 saat Önce

yolun geçmesi gereken yer fotoda çok net belli.göz var nizam var.yapacak adam nerde?

yakup
yakup - 16 saat Önce

VAZİYET PLANI aynen kalacakcsa bırakın çöplük bu haliyle kalsın masrafa gerek yok.yola terkedip razı olacaklarsa çözüm olur.adam betonarme yapmış eski haline getir getirmresezsen yıkarım de bakayım ne oluyor.tarihi özellikmi bıraktılar hadi canım sende

ahmet
ahmet - 19 saat Önce

Saat kulesinden farabi caddesine yol geçmesi gerekirken yaptığınıza bakın.Bu kafayla Çorum ileri gidemez.Yazık.

salih
salih - 18 saat Önce

Hasan kardeşime aynen katılıyorum.Fotoğraf diyor ki bu yolları birleştirecek babayiğit arıyorum.Ama nerde?Bu arastanın ne özelliği var kötü görüntüden başka Allah aşkına.Uyanın artık.

HAsan
HAsan - 1 gün Önce

O çarşı çok arkaik yenilenmesi lazım ama iş yavaş ilerliyor daha esnafın yarısı imza vermemiş, bu gidişle bu iş de uzayacak gibi

murat
murat - 13 saat Önce

Yıkmaya gerek yok. Belediye görevini yapsın. Herkes eski haline getirsin. Getirmezse yık dükkanı.

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