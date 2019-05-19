Arasta esnafının yarısı muvafakat belgesini teslim etti

Çöplük Arastası Sağlıklaştırma ve Röleve çalışmalarının başlaması için, arasta esnafının muvafakat belgelerini imzalaması bekleniyor. 450 mülk sahibinden yaklaşık 250'sinin muvafakat belgesine imza attığı projenin hayata geçebilmesi için,muvafakatvermeyen iş yeri sahipleri bekleniyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanacak kaynaklarla, Çöplük Arastası'nı canlandırmayı hedef alan projenin önemli bir fırsat olduğuna işaret eden arasta esnafı, "İhalesi yapılmış olan röleve çalışmalarının bir an evvel başlaması için belgelerini tamamlamayan komşularımızı imzaya davet ediyoruz. Bu çalışma esnafımıza mâli yük getirecek bir proje değil, kaynakları belli. Esnafa da, Çorum'a da kazandıracak olan bu çalışmanın akamete uğratılmaması için, daha da hızlanıp vakit kaybı yaşamamak için el birliği ile çalışmalara destek vermeliyiz." şeklinde görüş

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 00:09