Arkadaşlar arasında silahlı kavga

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş bir evde buluştu. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Çıkan arbede de 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 13:05