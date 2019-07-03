EROL TAŞKAN

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti. Ballı, ziyaretinde Ulaş A.Ş. olarak içinde bulundukları durumu özetleyip, zarar içerisinde olduklarını ifade etti.

Yönetim kurulu üyeleri Reşat Şen, Sinan Uslu ve Mustafa Emiroğlu’nun da katıldığı ziyarette konuşan Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, 127 ortaklı bir şirket olarak 150 personelle hizmet verdiklerini, çevre illerde bilet fiyatlarına zam yapılmasına rağmen, Çorum’da 1,5 yıldır zam almadan çalıştıklarını söyledi.

Belediye yönetiminden şartların iyileştirilmesi ve özellikle ücretsiz yolcularla ilgili destek beklediklerini aktaran Arap Ballı, şunları dile getirdi: “Ulaş A.Ş. olarak 127 ortaklı bir şirketiz ve 150 personelle hizmet vermekteyiz. Özellikle son bir yıldır, ciddi bir zarar içerisindeyiz. Ortaklarımız para kazanamadığı gibi bir yılı kendi imkanlarıyla tamamladılar. Şirketimiz öz varlıklarıyla zararı kapatmaya çalışıyor.

İyileşme yapılacağı umuduyla bu zamana kadar sabırla bekledik. Bu konuyla alakalı Sayın valimizi, siyasilerimizi ve milletvekillerimizi bilgilendirdik. Ancak artık dayanacak gücümüz kalmadı.

%35 ücretsiz yolcumuz var. Aylık olarak toplamda 225-250 bin arasında ücretsiz yolcu taşıyoruz. Bunların içerisinde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz var, onlar bizim başımızın tacı. Onlarla ilgili bir şikayetimiz yok, fakat ücretsiz sınıfından 11 kalemlik guruplar var. Bir yıldır ihale olmadığı halde, kamunun hizmeti aksamasın diye hizmetlerimize devam ediyoruz. 1,5 yıldır zam almadan çalışıyoruz. Tüm çevre iller zam aldı. Yakıt fiyatları 1,5 kat arttı, servis, sanayi, personel vs. giderlerimiz artığı halde, biz aynı fiyattan taşıma yapıyoruz.

Bizim bu hizmetleri sürdürebilmemiz için, belediyeden şartların gözden geçirilmesi ve revize edilmesini bekliyoruz. Özellikle ücretsiz yolcularla ilgili destek bekliyoruz. Büyükşehirlerde ücretsiz yolcuların %50'si belediyelerce destekleniyor. Biz bu imkanlardan yararlanamıyoruz.

Bizler işimizi de mesleğimizi de seviyoruz. Çorum halkının ulaşımına hizmet etmenin övüncünü yaşıyoruz. Ancak, takdir edilir ki bir işin sürekliliği sadece sevmek ve gurur duymakla gerçekleşmiyor. Ortaklarımızın bu hizmeti sürdürebilmesi için kazanıyor olması ve evine de ekmek götürmesi gerekiyor.”