Arzu Özkader yeniden aday

M.BURAK YALÇIN

Toç Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Genel kurulun Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacağını belirten Toç Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, üyelerinden destek isteyerek “Ekibimle beraber yanınızda olmaya devam etmek için hakkın ve haklının yanında olmanızı, en üst düzeyde katılım sağlayarak demokratik hakkınıza sahip çıkmanızı bekliyoruz” dedi.

Sendikal mücadelerini hak ve emek uğruna bir dava meselesi olarak gördüklerini belirten Arzu Özkader, mücadelelerinde her zaman hakkı temsil ettiklerini ve bundan sonra da temsil etmeye devam edeceklerini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı bir yönetim için, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin teminatı ile daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmak için, tüm kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır hayat düzeyi sağlamak için, dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini sağlamak için, tüm çalışanların onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşması için, her türlü oligarşiye ve vesayete karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmak, demokratik hakkınızı kullanmanızı, özgür ve şeffaf bir seçimin gerçekleşmesini temenni ederiz. Hakkı ve emeği temsil eden bu kutlu mücadele, tüm çalışanların yanında olacak, hakkını savunacak ve bunun için ne gerekiyorsa yerine getirilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022, 09:15