Asansörcülerden bakım maliyetlerine güncelleme

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da faaliyet gösteren asansör firmaları, asansör bakım maliyetlerinde güncellemeye gideceklerini ifade ettiler.

Firmaları temsilen açıklama yapan Kardeşler Asansör sahibi Abdulkadir Buğa, 2016 yılından beri maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmadıklarını belirterek, “Bu ekonomik koşullarda firmalarımız daha fazla bu şartları göğüsleyemeyip fiyat artışı konusunda karar almışlardır” dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Çorum’da faaliyet gösteren asansör firmaları Altın Kepçe’de basın toplantısı düzenledi.

‘MALİYETLERİMİZ ARTTI’

Toplantıya katılan firmaları temsilen çıklama yapan Kardeşler Asansör sahibi Abdulkadir Buğa, dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen ekonomik gelişmelerin asansör sektöründe de maliyeti artırdığını belirterek, “Dövizdeki hareketlenmeler, yakıt fiyatlarındaki artış, asgari ücretteki fiyat artışları, asansör firmalarının mühendis çalıştırma zorunluluğu, zorunlu asansör mesleki yeterlilik sigortası gibi sayısız örnekle maliyet giderlerinin arttığını ifade edebiliriz” diye konuştu.

‘2016 YILINDAN BU ZAMANA KADAR MALİYET ARTIŞLARINI VATANDAŞLARIMIZA YANSITMADIK’

Çorum’daki asansör firmaları olarak yapmış oldukları bakım maliyeti çalışmasında, tüm giderleri göz önüne alarak hesapladıklarını ve bir asansör bakım maliyeti fiyatının 400 lira olarak çıktığını ifade eden Abdülkadir Buğa, şunları söyledi: “Asansör sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız tarafından maliyet artışları 2016 yılından bu zamana kadar tarafınıza yansıtılmamıştır. Bu ekonomik koşullarda firmalarımız daha fazla bu şartları göğüsleyemeyip fiyat artışı konusunda karar almışlardır.Çorum asansör firmalarının yapmış olduğu yaklaşık maliyet gözden geçirilmiş ve sizlere bu fiyat artışının daha az yansıtılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Asansör sektöründe faaliyet gösteren firmalar olarak zorlaşan bu şartları sadece siz değerli müşterilerimize yansıtmak istemiyoruz. Bu konuda firmalarımızın tüm şartları zorlayıp kar gözetmeksizin sizleri düşündüğünden emin olabilirsiniz.”

‘KAT SAYISINA GÖRE FİYATLANDIRMA YAPTIK’

Aldıkları kararla kat sayısına göre fiyatlandırma yaptıklarınıda aktaran Buğa, “4. kata kadar olan binalarda asansör bakım ücreti 200-250 TL+KDV, 4-7 kat arası olan binalarımıza asansör bakım ücreti 250-300 TL+KDV, 8 kat ve sonrası olan binalarımızda ise asansör bakım ücretini 300-400 TL+KDV olarak daire sayılarını da göz önünde bulundurarak günceleme yapmayı düşünüyoruz. Firmalarımız bu konuda siz değerli müşterilerimizin desteğini beklemektedir” ifadelerini kullandı.

‘DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN MECBURİYETTEN BÖYLE BİR KARAR ALDIK’

Bu artışı müşterilerine daha iyi hizmet vermek için mecburiyetten yaptıklarını dile getiren Buğa, “İşini yapan meslektaşlarımızın siz değerli müşterilerimze 7/24 saat daha iyi hizmet vermek için zorunda kaldığımız bir uygulamadır. Yapmış olduğumuz bu artışlar sonucunda merdiven altı faaliyet göstermek isteyen ve ucuza bakım toplamak isteyen firmalar çıkacaktır. Müşterilerimizin aldanmaması için bakımcı firmalarınızdan CE,TSE,ISO,MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNE sahibi olduğuna emin olun” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKÇİLER ODASI’NDAN ASANSÖRCÜLERE DESTEK

Toplantıya destek olmak amacıyla katılan Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt’ta asansörcülere destek vererek, asansörcü esnafının hem artan maliyetlerle, hem de merdiven altı faaliyet gösteren kişiler nedeni ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Erol Bozkurt, asansörcü esnafının 6 yıldır aynı fiyat tarifesini kullandığını vurgulayarak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Elektrik ve Su Tesisatçılar Odası bünyesinde 35 farklı meslek bulunmakta. Bu mesleklerden biride asansörcü üyelerimiz. Maliyetlerin artması nedeniyle 6 yıldır aynı fiyat tarifesi üzerinden iş yapan esnafımız zor zamanlar geçiriyor. Birde buna korsan iş yapanlar eklenince masraflar içinden çıkılamaz duruma geliyor.

‘ÇESOB VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ KARARI DOĞRULTUSUNDA YENİ FİYAT TARİFESİNE GEÇİLECEK’

Arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı da zor durumda bırakmadan asansör bakım fiyatlarında artış yapmaya karar verdiler. ÇESOB ve Ticaret İl Müdürlüğü kararı doğrultusunda yeni fiyat tarifesi üzerinden bakım uygulamaları devam edecek. Asansör işi basit bir iş değil. Vatandaşlarımız özellikle mesleki yeterliliği olmayan belgesiz ve yetkisiz korsan çalışan kişilere itibar etmemeli. Asansör bakımlarını standartlara uygun iş yapan yetki sahibi belgeli esnafa yaptırmalılar.”

Toplantıya CE,TSE ve ISO mesleki yeterlilik belgelerine sahip firmaları temsilen şu isimler katıldı:

“Ak-El Asansör: İzzet Ölmez, Süleyman Dursun. Asya Asansör: Mustafa Ölmez. As-İn-Mak-Tes Asansör Murat Ekmekçioğlu. Dönüşüm Asansör: Zafer Kuş, Murat Demir. Emas Asansör: Ferhat Buğa. Gözde Asansör: Sefa Yağlı, Ali Bilgiç. İntegral Mühendislik Asansör: Abdullah Serkan Sorgun. Karaman Asansör: Ercan Karaman, Hakan Karaman. Kardeşler Asansör: Abdulkadir Buğa, Halil Buğa. Kaya Asansör: Emre Öztürk. Karizma Asansör: Ramazan Fındıklı.

Mert Onur Asansör: Murat Buğa, Halil Buğa. Öztürk Asansör: Erdem Uyar. Rüya Asansör: Ahmet Çökek. Teknoas Asansör: Bülent Özdemir. Yeni Dizayn Asansör: Salim Yıldırım. Yeni Ekol Asansör: Halime Dursun. Yılmaz Asansör: Eren Yılmaz. Yiğit Lift Asansör: Koray Norman. Yön Lift Asansör: Murat Emir. XL Asansör: Mustafa Temiz, Sezer Bulut.” (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 10:36