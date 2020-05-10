 Aşgın'dan  anlamlı ziyaret



Gönül köprüleriyle kurulu bir belediyecilik anlayışını misyon edinen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, samimi kişiliği ve çalışkanlığının yanı sıra yaptığı sosyal faaliyetlerle de gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, anneler gününde şehit anneleri ve engelli bireylerin annelerine ziyarette bulundu.. Başkan Aşgın, ziyarette bulunduğu annelerin Anneler Gününü tebrik ederek onlara çiçek ve hijyen seti hediye etti. Aşgın, "Elleri öpülesi annelerimizi yılda bir gün değil her gün aynı muhabbetle hatırlamamız gerek. Bizim inandığımız din, kültürel değerler “ana” kavramına kutsallık atfediyor. Bu sebeple bu yıl Anneler Gününde istedik ki evladını şehit vermiş annelerimize, eşini şehit vermiş annelerimize gidelim. Diğer bir taraftan büyük bir vefa örneği sergileyen engelli yavrularımızın anneleri var; onlara da bugünün vesilesiyle tekrar teşekkür edelim istedik. Şehitlerimizin kıymetli anneleri, eşleri ve vefa örneğinin en güzelini sergileyen engelli yavrularımızın anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Pandemi süreci dolayısıyla evlerinden çıkamayan engelli bireyler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı gördüklerinde sevinçlerini gizleyemediler.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 17:05