Aşgın Taksim Camii'nin açılışına katıldı

Taksim Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk namaz kılındı. Taksim Camii'nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

İstanbul’da 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii’nde çalışmalar tamamlandı. Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı. Taksim Camii’nde kılınan ilk namaza Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Başkan Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ayasofya’dan sonra Taksim Camii açılışını da bize gösteren Rabbimize hamdolsun” dedi.

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu.

Cami, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyor. Caminin girişinde, zemininde ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motifleri yer alıyor. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

İbadete açılan camide Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesi okudu. Ardından cuma namazını kılındı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 16:06