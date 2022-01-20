Aşgın yeni binada çalışmaları inceledi

Yeni Belediye Hizmet Binası inşaatında çalışmalar ağır kış şartları ve kar yağışına rağmen ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Akşemseddin Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni belediye binasında çalışmalar olanca hızıyla ilerliyor. İkmal ihalesi yapıldıktan hemen sonra çalışmalarını hızlandıran yüklenici firma, eksik kalan işleri tamamlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aşgın ve meclis üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 18:54