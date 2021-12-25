Aşgın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çorum Belediyesi’nin çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında kısa bilgiler veren Aşgın, “Yaptığımız tüm çalışmalara Sayın Cumhurbaşkanımız destek veriyor. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Göreve geldiğimiz günden beri söz verdiğimiz projelerimizin büyük bir bölümünü tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ankara Kızılcahamam’da üç gün süren istişare ve değerlendirme toplantısında bakanlarımızın sunumlarını dinledik. Bakanlarımıza Çorum’umuzun sorunlarını ilettik, çözümü konusunda bakanlarımızdan yardım talep ettik.” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aşgın’a çalışmalarında başarılar dileyerek tüm Çorumlulara selamlarını iletti.

