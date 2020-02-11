Aşgın’dan sanayi esnafına son çağrı!

FATİH BATTAR

Karakeçili Mahallesi’nde yol ortasında kalan Yeşil Ev’in yıkım töreninde konuşan Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın, Aşağı Sanayi esnafına çağrıda bulundu.

Aşağı Sanayi’nin taşınması için esnafa 1 Ocak’a kadar süre verdiklerini ancak hala taşınmayan esnafların olduğunu belirten Aşgın; “Aşağı Sanayi esnafına 1 Ocak’a kadar süre vermiştik. Bunu adaylık sürecimizden beri 1.5 yıldır söylüyoruz.” dedi

Aşağı Sanayi’nin artık sanayi vasfı bittiğini aktaran Aşgın; “Orada yeni bir imar uygulaması vardır. Şu an alt yapı çalışmalarını da yeni imar uygulamasına göre yapıyoruz. Çağrı Merkezi’nin etrafında 2500 metre uzunluğunda yıllardır asfalt bekleyen bölüm vardı. Dükkanlar bitmiş, altyapısı da tamamlanmış ama asfalt ne olacak diyorlardı. Bizim ilk yaptığımız iş, Aşağı Sanayi taşınmadan oranın asfaltını sermek oldu. Yaz aylarında 2500 metrenin tamamını asfaltladık. Ben tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Biz devletin şefkat eliyle Aşağı Sanayi’deki esnaf kardeşlerimizin yormadan bir an önce Yukarı Sanayi’ye taşınmalarını istiyoruz. Şehrimizin geleceği açısından son derece önemli bir bölge. Çünkü 220 dönümlük bir Millet Bahçemiz var. Hemen yanına Çorumina projemizi hayata geçiriyoruz. Şehrimize yakışacak 5 dönümlük bir alanda bir minyatür park oluşturuyoruz. Onun yanına da Botanik Bahçesi oluşturacağız. Dolayısıyla orası artık bir cazibe merkezi, Yukarı Sanayi de sanayi açısından bir cazibe merkezi getireceğiz.” ifadelerini kullandı.