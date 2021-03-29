Aşı gündeminin birinci konusu Ahlatcı

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding bünyesinde aşı çalışmalarını hızla devam ettiren Nanografi A.Ş.’nin aşısı, Türkiye’de sağlık sektörünün birinci gündem maddesini oluşturdu. Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın burundan yapılacak olan aşının dünyada ilk olduğuna vurgu yapması, tüm gözleri Ahlatcı’nın aşı çalışmalarına yöneltti.

Konuyu gündemine alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, burundan sprey olarak kullanılması planlanan Intranazal Covid aşısını kullanan bir kişinin, başka kişilere hastalık bulaştırmayacağını ifade ederken, Habertürk Köşe Yazarı Fatih Altaylı da konuyu köşesine taşıdı.

Altaylı aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlı bir yazı kaleme alarak, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile yaptığı telefon görüşmesini köşesinde okurlarıyla paylaştı.

Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan aşı çalışması ile ilgili Porf. Dr. Ceyhan’ın açıklamaları Hürriyet Gazetesi’nde haber olurken, Altaylı da köşesinde şu ifadeleri kullandı:

İŞTE ALTAYLI’NIN YAZISI

Yerli aşı konusunda Bakan Koca’nın kürsüden ifade edeceği kadar ilerleme kaydetmiş ve diğerlerinden farklı olarak burundan spreyle alınmak üzere tasarlanan aşı oldukça ilgimi çekince, bu aşıyı geliştirmekte olan Nanografi Nano Teknoloji AŞ’nin çatı şirketi Ahlatcı Holding’in Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı aradım.

Durum ilginçti çünkü Ahlatcı Holding’in de Nanografi’nin de aslında tıp ile pek ilgisi yoktu ama aşı geliştiriyorlardı.

Ahmet Ahlatcı hepsini anlattı. “Fatih Bey, sizin de dediğiniz gibi bizim tıp alanı ile bir ilgimiz yoktu. Nanografi şirketini de birkaç yıl önce Bakanımız Mustafa Varank’ın bize tanıştırdığı 4 genç bilim insanı için kurduk. Bir toplantıda Sayın Varank bize 4 genç tanıştırdı ve “Bu gençler dahi. Onlara sahip çıkın” dedi.

Biz de ODTÜ’lü bu 4 gencimizle ortak bir şirket kurduk. Şimdiye kadar uçaklara sürülen ve görünmezlik sağlayan bir boyanın da aralarında olduğu pek çok nanoteknoloji icadı yapıp bunların patentlerini aldılar, üretimlerine başladılar. Sonra bu pandemi patlak verince ben bu genç bilim insanları ile toplandım. Aşı bulalım dedim. ‘Bu tıp konusu biz tıpçı değiliz' dediler. Ben de ‘Tıpçı değilsiniz ama sonuçta bilim insanısınız. Bunu kim geliştirebilir, nasıl geliştirebilir onu çözersiniz’ dedim. Ve hemen harekete geçtik. Nanografi şirketimiz bu alanda Türkiye’nin en iyileri arasında yer alan 4 farklı daldan 40 tıp profesörünü bir araya getirdi. Ve sonunda aşıyı buldular.” Ahmet Ahlatcı’nın bilim adamları için kullandığı terim çok hoşuma gitti. “Bu arkadaşlar kafası kırıklar” diyor. Zekalarının ve bilgilerinin kafalarına sığmadığını anlatmak için. Çok güldüm.

Aşının etkinliği ile ilgili araştırmaların ne durumda olduğunu sordum. Ahlatcı heyecanla anlattı: “Bu farklı bir aşı, protein bazlı geliştirmişler. Yani içinde virüs veya virüs benzeri parçacık yok. İlk aşamadan beri bunu kendi içimizde deniyoruz zaten. Yani faz 1 dedikleri aşamayı kendi içimizde hallettik. Bu iğne ile yapılmayacak. Burundan fıs fıs ile alınacak. Nazal bir aşı. Çok hızlı ilerledik ama zor olan aşıyı geliştirmek değil bürokrasiyi aşmak” diye dert yandı.

Ahmet Ahlatcı’ya aşı ve ilaç konusundaki bürokrasinin insanları korumak için şart olduğunu söyledim. "Buna bir itirazım yok ama Kayseri ya da Erciyes aşısına gösterilen kolaylıklar bize asla gösterilmedi. Onlar her şeyi rahatça aşıp destek gördü biz ise bürokrasi tarafından engellendik hep” dedi.

“Mayıs ayında piyasaya vermeye hazırız ve 250 milyon doz üretecek hale geldik. Sağlık Bakanlığı ile de anlaştık” dedi. “Bildiğim kadarı ile faz 1’desiniz bu kadar sürede faz 3’ü tamamlamak imkansız” dedim. “Hızlı yaparız. İkisini birlikte yaparız” dedi. Heyecanını sevdim, aceleciliğine güldüm.

“Devletten bugüne kadar beş kuruş almadık. İstemedik. Bundan sonra da istemiyoruz. Bu aşının tüm gelirini de devlete bırakacağız. Buradan para kazanma arzumuz da yok” dedi. Ahmet Ahlatcı’nın tutkusu ve heyecanı çok hoşuma gitti. Aşıyı geliştiren ekibini Teke Tek Bilim’e davet ederek kapattım telefonu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 21:45