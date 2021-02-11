‘Asıl amaç Belediye Başkanı ve Çorum’a saldırmak’

Çorum Belediyesi Basın Birimi, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan ‘Gerici İskilipli Atıf hayranı Halil İbrahim Aşgın'dan yeni icraat!’ başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Haberin tamamen yalan olduğu ve asıl amacının dini değerler üzerinden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmak, Çorum’a ve Çorum halkına saldırmak olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

“Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz'ın açıklamaları şeklinde verilen haberde bahsedildiği gibi cami arazisi ticaret alanına dönüştürülüp satılmamıştır. Haber ve haberde yer alan ifadeler tamamen gerçek dışıdır. Ticaret alanı olarak işaretlenen yer, imar planında cami alanı olarak hiçbir zaman yer almamıştır.

Yapılan imar planı değişikliğiyle, cami alanında hiçbir azalma söz konusu olmadığı gibi yaklaşık 970 m² alan üzerinde planlı bulunan Valide Sultan Camisinin alanı 1.800 m²'ye çıkarılmıştır. Cami çevresi de yeşil alan olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla cami arazisi ticaret alanına dönüştürülmemiş, aksine cami avlusu ve bu alandaki yeşil alan miktarı artırılmıştır. Belediyemizin yaptığı bu çalışmayı İl Müftümüz Sayın Muharrem Biçer başta olmak üzere cami cemaati ve bölge sakinleri de memnuniyetle karşılamıştır. Zaten bu plan değişikliği bölge halkı, cami cemaati ve İl Müftülüğümüzün talebi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Yine ilgili haberde ticaret alanı olarak belirlenen alanın çevresinin konut alanı olduğu ve mevcutta ticaret alanı bulunmadığı ifade edilmiştir. Bölge halkından gelen taleplerin de bu yönde olduğu, bölgede günlük ihtiyaçların karşılanacağı ticaret bölgelerinin olmadığı şeklindeki taleplerinin Belediyemize ait bir alan üzerinden karşılanmasının gayet doğal ve kamu menfaatine yönelik olduğunu belirtmek isteriz. Mahalle Muhtarımız Mehmet Bölükbaş da plan değişikliği nedeniyle teşekkürlerini ifade etmektedir.

Ayrıca yapılan imar planı değişikliği ile İl Sağlık Müdürlüğünün bölgedeki ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi imar planında işaretlenmiş ve bu alanın İl Sağlık Müdürlüğüne Belediyemiz tarafından tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine bölgenin diğer bir ihtiyacı olan sosyal ve kültürel tesis alanı imar planında işaretlenmiş ve plan sınırları içerisinde aktif yeşil alan miktarı da artırılmıştır. Yeşil alan miktarı 16 bin m2'den 18.350 m2'ye çıkarılmıştır.

Tüm bu detaylar incelendiğinde ilgili habere konu edilen imar planı değişikliği hakkındaki tüm iddiaların yalan ve yanlış olduğu; yapılan değişikliğin kamu menfaatine yönelik olarak gerçekleştiği görülmektedir. Haberin yapılış ve yayınlanış biçimi art niyeti de açık etmektedir.

Gerçeklerle alakası olmayan bu haberin asıl amacının dini değerler üzerinden Sayın Belediye Başkanımızla ilgili olumsuz bir algı oluşturmak, Çorum'umuza ve Çorum halkına saldırmak olduğu açık ve nettir.” (Haber Merkezi)