Asıl hedef Temmuz

29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinin sonuna geliniyor. Başkan Erdoğan, 17 Mayıs akşamı Kabine'yi toplayacak ve kademeli normalleşme kararlarını duyuracak.

Kabine toplantısı yaklaşırken kademeli normalleşme ile ilgili öneriler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Buna göre; okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak. Asıl hedef ise Temmuz ayı olacak.

Türkiye tam kapanma sürecini yaşıyor. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması ile Ramazan Bayramı'na girildi. Uygulama 17 Mayıs sabahı 05.00'te sona erecek. Kabine Toplantısı aynı gün akşam gerçekleşecek ve yeni dönem başlayacak. Kademeli normalleşme adımlarının atılacağı toplantı öncesi detaylar merak ediliyor. Kafeler ve restoranlar dış mekan, müşteri sınırı ve saat ayarı ile açılacak.

Düğünler Temmuz ayına kalacak, sokak kısıtlamaları saat düzenlemesi ile sürecek. Pazar günü ise tüm gün sokağa çıkma yasağı olacak.

KABİNE 17 MAYIS'TA TOPLANIYOR

Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde 17 Mayıs günü toplanacka. Pazartesi günkü toplantının en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz tam kapanma sonrası normalleşme adımları olacak. Vaka sayıları hızla gerilerken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin hedefinin yakalanıp yakalanamayacağı merakla bekleniyor. Ancak veriler bu hedefin yakalanacağının ipuçlarını veriyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Tam kapanma sonrası her şeyin normale döneceğini bekleyenler yanılıyor. Vaka sayısının azalması sonrası tekrar bir patlama olmaması için kısıtlamalar kademeli olarak geavşetilecek. Kademeli normalleşme sırasında kafeler, restoranlar ve lokantalar için farklı formüller masaya yatırılacak.

RESTORANLARA KAFELERE VE LOKANTALARA MÜŞTERİ SAYISI, DIŞ MEKAN VE SAAT AYARI GELİYOR

Kafe ve restoranlar koronavirüs kısıtlamalarından en fazla etkilenen işletmeler olarak biliniyor. Milyonlarca kişinin geçimini sağladığı alan ile ilgili adım atılacak. Bu işletmeler ilk olarak saat 20.00'ye kadar hizmet verecek. Öncelikle dış mekanların açılması gündemde. Açık alanlarda sosyal mesafe şartlarına uyarak yüzde 50 müşteri kapasitesi ile açılma olacak.

Dış mekanı olmayan kıraathane, lokal vb. yerlere ise kapılarının önüne masa sandalye atmaları konusunda esneklik gösterilecek.

Haziran ayı içinde vaka sayısına göre saat sınırlaması 22.00'ye kadar çıkarılacak. Temmuz ayından itibaren yine vaka durumuna göre 23.45'e kadar kafeler hizmet verecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması da bir süre daha devam edecek. Akşam saat 19.00 olarak uygulanan kısıtlama daha önce olduğu gibi 21.00'e kadar esnetilecek. Kısıtlama Temmuz ayına kadar sürecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar gününün kısıtlanması da gündemde. Ancak cumartesi gününün serbest bırakılması Pazar günü tam kısıtlama yapılmasının daha ağır bastığı belirtiliyor.

ASIL HEDEF TEMMUZ

Düğün, nişan ve kına yapacak olanlar bir süre daha bekleyecek. Bu tarz toplu etkinlikler için maske, mesafe ve hijyen şartları sağlanarak Temmuz ayında harekete geçilecek. Koronavirüs ile mücadelede asıl normalleşme Temmuz ayında olacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 17:59