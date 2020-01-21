Aslan Yıldız, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atandı

FATİH AKBAŞ

Hemşehrimiz Aslan Yıldız, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atandı.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne uzun süredir Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Aslan Yıldız atandı.

Yıldız, Cüneyt Alkan’dan görevini teslim aldı. Yıldız, Cüneyt Alkan'a bugüne kadar gençlik ve spora vermiş olduğu hizmetler ve katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Alkan ise Aslan Yıldız'a çiçek takdim ederek başarılar diledi.

ASLAN YILDIZ KİMDİR?

1 Temmuz 1977 Çorum doğumlu olan Aslan Yıldız, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ankara'da 10 yıl Beden Eğitimi öğretmenliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Milli Takımlarda judo antrenörü olarak görev yaptı. Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi üyesi çocukları topluma kazandırma projesi kapsamında sokakta çalışan çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda binlerce çocuğu topluma ve Türk sporuna kazandırdı.

25 Aralık 2013 tarihinde Ankara’nın Ayaş İlçesine İlçe Müdürü olarak atandı. 19 Kasım 2014 tarihinde Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandı. 05.06.2015 tarihinde de Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Yıldız, 13.01.2020 tarihinde Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevine başladı. Yıldız evli olup Yusuf, Mücahit ve Fatih adlarında 3 çocuk babası.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 19:47