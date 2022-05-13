Aslanbucak yamaç paraşütü alanının işletme hakkı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanının işletme hakkını kiraya verecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi (DSKİY) ile Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, 24 Mayıs 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Feridun Kaya toplantı salonunda “kapalı teklif” usulü ile yapılacak.

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