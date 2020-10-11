Atlamaz Yapı'dan ustalarına jest

FATİH BATTAR

Çorum'da Uşak Seramik, Hakan Plastik, Vitra, Artema ve Emko Radyotörun yanı sıra dünyaca ünlü İtalyan Seramik olan Refin Ceramiche ile İspanyol seramiği Mainzu'nun da ürünlerini bünyesine katan Atlamaz Yapı, yeni yerinin açılışını ustaları ile birlikte kutladı.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki yeni mağazasında hizmetlerine devam eden Atlamaz Yapı, mağazasında düzenlediği törenle ustalarına çeşitli hediyeler verdi.

Kendi bünyelerinde çalışan İç Mimar Kübra Köybaşı ile iç mekan tasarımı hizmeti de veren Atamaz Yapı, aynı zamanda anahtar teslim projeleriyle de ön plana çıkıyor.

Atlamaz Yapı'nın büyümesinde ve inşaat yapı sektöründe marka olma yolunda emeği geçen ustalara teşekkür etmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Atlamaz Yapı sahibi Haluk Atlamaz ve eşi Nezahat Atlamaz, Covid-19 (Pandemi) nedeniyle yeni yerlerinde açılış yapamadıklarını ama kendileri için çok değerli olan ustaları unutmayarak küçükte olsa Hakan Plastik sponsorluğunda çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Yeni işyerlerinde geniş ürün yelpazaleriyle Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Haluk Atlamaz, 45 yıllık sektör deneyimi ile Atlamaz Yapı'nın marka olma yolunda dünyaca ünlü bir çok markanın bayiliklerini Çorum'a ve Çorum halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; "Uşak Seramik, Hakan Plastik, Vitra, Artema ve Emko Radyotörun yanı sıra dünyaca ünlü İtalyan Seramik olan Refin Ceramiche ile İspanyol seramiği Mainzu'nun da ürünlerini bünyemize kattık. İç ve dış cephe için uygulanabilen doğal taş kaplaması Stonewrap markasını ve yine evlere güzellik katacak olan Pure Concept'in çanak lavabo ve bataryalarını da satışa sunduk." dedi

Atlamaz Yapı olarak birbirinden değerli kombi markalarını Çorum halkının hizmetine sunduklarını dile getiren Atlamaz, doğalgaz taahhüt ve tadilat işlerinde de hizmet verdiklerini kaydetti.

Bir aile firması olan Atlamaz Yapı bünyesinde ayrıca Çorum halkına daha güvenilir, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla Özüm İpek Sigorta'yı da hizmete sunduklarını belirten Atlamaz, kızı Örge İpek ve damadı Özkan İpek'in işletmeciliğini yaptığı Özüm İpek Sigorta ile her türlü trafik, kasko, dask, yangın, konut ve iş yeri sigortalarını açılışa özel uygun fiyata sunduklarını söyledi.

Özüm İpek Sigorta olarak Çorum halkına en kaliteli ve güvenilir hizmeti, en doğru fiyatlandırmayla yapmayı hedeflediklerini belirten firma kurucuları Özüm İpek ve Özkan İpek; Tüm Çorumlu hemşerilerimizi iş yerimizde misafir etmekten onur duyarız. Özüm Ipek Sigorta hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen hemşerilerimizin sosyal medya hesaplarından ve 0 532 369 0 955 no lu Whatsapp hattından 7/24 hızlı ve güvenilir teklif alabilirler." diye konuştu (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 19:43