‘Avukatın güvende olmadığı ülkede  vatandaşta güvende olmaz’

GÜLBAHAR TAŞ

İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Av. Servet Bakırtaş ile ilgili Çorum Barosu açıklama yaptı.

Saldırıya tepki gösteren Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, “Avukatın güvende olmadığı bir ülkede hiçbir vatandaş güvende olamaz” dedi.

Adliye önünde avukatlarında hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşma yapan Baro Başkanı Turan Kalıpcı, cezaevinden yeni çıkan katil zanlısının, tazminat davasını geri çekmediği için önce Av. Servet Bakırtaş'ı sonra da müvekkilini öldürdüğünü söyledi.

Turan Kalıpcı, Av. Servet Bakırtaş’ın sadece mesleğini yaptığı için saldırıya maruz kaldığını belirterek, “Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle, ölüm kustu. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle, ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır” dedi.

Kalıpcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin “ölümü göze alarak” sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir “toplumsal ders” olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, “yargılama olmaz” diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafii olmazsa, bu katil zanlısını da “bir avukat” savunacak. Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Av. Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun diyoruz. Avukatın güvende olmadığı bir ülkede hiçbir vatandaş güvende olamaz.”